Brandweer bevrijdt egel uit spouw van The Foodclub in Enschede

Dieren in nood

Tot nu toe heeft de Brandweer Twente in 2022 maar liefst achtennegentig incidenten met dieren gehad. Vierendertig daarvan zaten vast op hoogte, zoals de egel van afgelopen donderdag. Bij nood staat de dierenambulance paraat om het dier om te vangen. In het geval van een egel wordt ter plekke de gezondheid van het dier gecontroleerd. Wanneer medische zorg nodig is zal de egel door de dierenambulance naar de dierenarts gebracht worden. „Negen van de tien keer is het dan al einde verhaal”, aldus een medewerker van de dierenambulance Enschede. In andere gevallen worden egels naar het asiel of de wildopvang gebracht om aan te sterken. Om vervolgens weer vrijgelaten te worden in de natuur.