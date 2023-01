Brandweer rukt uit voor woningbrand in Hengelo, één persoon gewond

met video Fietser gewond naar ziekenhuis na ongeluk in Enschede, omgeving afgezet voor onderzoek

Een fietser is maandag aan het begin van de avond gewond geraakt na een aanrijding op de Ir. Schiffstraat in Enschede. De fietser kwam door nog onbekende oorzaak in botsing met een auto. De gewonde is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

