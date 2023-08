Brandweervrijwilliger Jeroen uit Oldenzaal: ‘Heftige incidenten kunnen je ook een goed gevoel geven’

De brandweer is afhankelijk van vrijwilligers, in Oldenzaal is het niet anders. Er is weer een zoektocht gestart, een zoektocht naar vrijwilligers. Saai is het nooi, weet Jeroen. En hij weet waar hij over praat. Van het redden van een kat of papegaai uit de boom tot een complexe woningbrand of een ernstig ongeval. Elk incident is anders. „Er is nooit een standaard verhaal af te steken”, vindt Jeroen.