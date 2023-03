Britt, Karin en Tessa van GGD Twente: 'Seks hoort leuk te zijn'

indebuurt.nlNatuurlijk, ze willen dat iedereen weet hoe je een soa voorkomt en hoe je wel of juist niet zwanger raakt. Maar Britt Poolman (24), Karin Veldhuis (36) en Tessa Hippert (26) van GGD Twente vinden ook dat we niet moeten vergeten dat seks leuk hoort te zijn.

Het interview is nog maar net begonnen en de termen ‘klaarkomen’, ‘erecties’ en ‘penis-in-vagina-seks’ vliegen ons om de oren. “Door dit werk ben ik makkelijker geworden in praten over seks”, zegt Britt, die net als Karin en Tessa op de afdeling seksuele gezondheid werkt. “Toen ik hier net werkte vond ik dat spannend, maar al snel leer je dat je gewoon duidelijk moet zijn. Hoe normaler wij praten over seks, hoe gewoner het antwoord is van de mensen die hier langskomen.”

Spreekuur bij de GGD

Britt werkt als verpleegkundige bij GGD Twente. Tijdens haar spreekuren krijgt ze dagelijks mensen over de vloer die zich willen laten testen of behandelen op soa’s of die vragen hebben over seks. “Jongeren die niet kunnen klaarkomen of juist te vroeg klaarkomen, moeite hebben met een erectie krijgen, vragen hebben over anti-conceptie en onbedoelde zwangerschappen of twijfelen of ze op mannen of vrouwen vallen. Ook mannen die seks hebben met mannen komen vaak bij ons.”

Seksualiteit bespreekbaar maken

Tessa is arts en houdt zich in haar werk minder bezig met vraagstukken over liefde, seks en relaties – de zogeheten Sense-vragen – maar meer met het behandelen van en het testen op soa’s. Karin wil als preventiecoördinator preventie op het gebied van seksuele gezondheid op de kaart zetten. “Door middel van lespakketten over seksualiteit op scholen, maar ook door het trainen van professionals in de zorg en het onderwijs. Daar ligt vaak een drempel als het gaat om seksualiteit bespreekbaar maken.”

Quote Jongeren kennen vooral de gevaren van seks of de seks die ze in pornofilms zien Karin Veldhuis, GGD Twente

Hoe belangrijk beschermde seks en het voorkomen en behandelen van soa’s ook is in hun werk, de leuke kant van seks speelt ook een grote rol. Tessa: “Want laten we niet vergeten dat seks gewoon leuk hoort te zijn.”

Karin knikt. “Vanuit het verleden zijn we bang gemaakt voor seks. ‘Pas op voor soa’s en zwangerschappen’. Terwijl het zo belangrijk is om ook de positieve en plezierige kant van seks te bespreken. Hoe weet je of je eraan toe bent, hoe vertel je wat je prettig vindt, hoe kun je als vrouw klaarkomen, hoe zit het met wederzijdse toestemming? Jongeren kennen vooral de gevaren en risico’s van seks of juist de seks uit pornofilms die niet overeenkomt met de realiteit. Dat moet anders.”

Seks in Twente

Die positieve en luchtige blik op seksualiteit komt duidelijk naar voren op het Instagramaccount ‘Seks in Twente’. Tessa: “Daarop plaatsen we betrouwbare informatie, leuke weetjes, stellingen en antwoorden op veelgestelde vragen. Hiermee willen we bij jongeren de drempel verlagen om een afspraak te maken bij de GGD als dat nodig is. Als je weet waarvoor je terechtkunt bij ons, ben je ook eerder geneigd om langs te komen.”

Maand van de leuke seks

Deze maand wordt de leuke kant van seks nog eens extra benadrukt op het Insta-account. Het is namelijk de ‘maand van de leuke seks‘. In één bericht staan bijvoorbeeld alle voordelen van masturberen op een rij – en dat zijn er best veel. Want ook met vragen daarover kun je bij GGD Twente terecht. Britt: “Goed om te weten: aan het begin van zo’n spreekuur zeggen jongeren vaak dat ze zenuwachtig zijn. Achteraf zeggen ze bijna allemaal: ‘Dat viel eigenlijk best mee.'”

