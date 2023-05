Broertjes nemen samen imperium van hun vader in Haaksbergen en Helmerhoek over

De zon gaat volop schijnen in het pinkster­week­ein­de, en dit kun je allemaal doen in Enschede

Het Pinksterweekend staat voor de deur en dat betekent een dagje extra vrij. De weersverwachting ziet er goed uit. Eropuit dus? Er is in elk geval genoeg te doen in Enschede. Dit zijn enkele suggesties.