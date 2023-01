Buurtsuper in Lonneker twee weken dicht: tijdelijk ongemak voor ‘dorp op ’n bölt’

Andere dagbesteding

Naast de gevolgen voor de medewerkers leidt de tijdelijke sluiting ook tot twee weken ongemak voor de inwoners van Lonneker. Niet alleen moeten zij voor hun boodschappen twee weken lang naar Enschede of eventueel Oldenzaal, de buurtsuper is de enige plek in het dorp waar in de winkel cash geld kan worden gepind. Ook kunnen tijdelijk geen postpakketten worden afgehaald, daarvoor moeten mensen tijdelijk naar Roombeek in Enschede.