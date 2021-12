Caféhouder Paulina is ten einde raad en laat zich opsluiten: ‘Met deze actie wil ik laten zien: het is op’

ENSCHEDE - Hoe ze haar hoofd boven water houdt? „Niet”, zegt Paulina Kramer. Het water staat de eigenaresse van café Mood in Enschede aan de lippen. Vorig jaar toverde ze haar zaak nog om tot een candybar, maar haar financiële buffer is op. Daarom laat ze zich vanaf 15 december vier dagen lang opsluiten in haar eigen bar. Zonder eten.

Vertel, wat ben je van plan?

„Dit is weer zoiets dat ik last minute heb bedacht. Omdat ik al slapeloze nachten heb van alle ellende, stelde een vriendin voor dat ik me net zo goed kon laten filmen. Een leuk idee, met natuurlijk een knipoog naar Serious Request. Omdat Coen Swijnenberg tijdens het Glazen Huis in Enschede deze bar een paar dagen heeft gerund, komt alles zo mooi samen.”

Mensen kunnen jou straks 24 uur per dag live volgen?

„Klopt. Ze zien alles. Hoe ik slaap, hoe ik in de make-up zit. Mood heeft alleen geen douche, dus dat wordt interessant. Tijdens deze vier dagen is er van alles mogelijk.



Natuurlijk ben ik binnen de openingstijden gewoon open voor een biertje. Maar er komt ook een loterij, ik ga in gesprek met ondernemers, mensen kunnen plaatjes aanvragen en ik heb een brievenbus voor kaartjes en wellicht een kleine bijdrage.”



En je zit zonder eten?

„Ja, dat heb ik nu bij deze officieel besloten, haha. Drinken heb ik hier genoeg. Maar qua eten is er niks, dus hopelijk komt er iemand af en toe wat brengen.



Ik stel me afhankelijk op in de hoop dat mensen willen helpen. Natuurlijk is corona een serieuze zaak en ik leef oprecht mee met de slachtoffers. Maar het heeft ook zóveel impact op ondernemers, zowel persoonlijk als financieel.”

Heb je nooit gedacht om met de bar te stoppen?

„Dat is me wel een paar seconden door het hoofd geschoten. Maar dit is wat ik het allerliefste doe. Ga ik op zoek naar een fulltime baan, dan moet ik zowel mijn bar als mijn bed & breakfast opzeggen.



Neem ik een parttime baan, dan hou ik te weinig tijd over om beide zaken op een goede manier te runnen. Want personeel kan ik niet betalen. Dus ik probeer nog even door te gaan, al weet ik niet hoe lang dat nog lukt.”



Ben je zenuwachtig?

„Nu niet, maar op de dag zelf wel. Ik vind het vooral spannend of alle techniek eromheen wel gaat werken. Waar het precies wordt uitgezonden, is nog niet helemaal duidelijk. Maar dat wordt zo snel mogelijk op Facebook vermeld. Mijn vaste lasten gaan er nu zo snel doorheen. Met deze actie wil ik laten zien: het is op.”