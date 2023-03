Cambuur baalt van lokale driehoek Enschede

Inbreker doet tijdens klus alsof ie thuis is: lekker onder de douche nadat hij avondeten maakte en opat

Een 43-jarige man is woensdag op heterdaad betrapt tijdens een inbraak in een woning in het Duitse Gronau-Epe. Agenten die de woning via een opengebroken deur binnengingen, troffen de man aan die zich net weer had aangekleed. Zijn haren waren nog nat want hij was lekker onder de douche geweest.