Cannatheek in Enschede sluit de deuren: ‘Gemeente bestempelt ons als smartshop, maar dat zijn we niet’

Energietoe­slag Enschede pas in februari: ‘Het is meer dan oude lijst erbij en op de knop drukken’

ENSCHEDE - Mensen met een laag inkomen in Enschede krijgen in februari pas hun energietoeslag over volgend jaar overgemaakt. Eerder lukt het niet, zegt wethouder Arjan Kampman op vragen van PVV-voorman Hidde Heutink.

13 december