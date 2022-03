Carl Luttikhuis neemt na een bewogen periode afscheid als ‘eerste advocaat’ van Overijssel

nieuwe dekenVijf jaar lang was Carl Luttikhuis uit Enschede de ‘eerste advocaat’ in Overijssel. Als deken van de Orde van Advocaten hield hij tot gister toezicht over zijn vakgenoten en vormde hij het gezicht en aanspreekpunt. Tijdens de jaarvergadering van de Orde droeg hij het stokje over aan de Twente wonende en in Zwolle werkende advocaat Gabriëlle Kerkhof.

Luttikhuis kijkt terug op een bewogen periode. Luttikhuis: „We hadden te maken met de bezuinigingen op de rechtsbijstand, waar een kwetsbare groep rechtszoekenden de dupe van is geworden. Ook de coronapandemie maakte het voor ons niet altijd makkelijker om goed bijstand te verlenen. Contact met cliënten was lastiger en zittingen gingen opeens digitaal.”

Soepele overdracht

Na vijf jaar liep zijn termijn af en Luttikhuis stelde zich niet herkiesbaar. In 2021 plakte hij er nog een jaar aan vast, om de overdracht soepel te laten verlopen. „Als deken houd je ook toezicht op de advocaten in dit gebied, dat is een belangrijke taak,” zegt hij. Nu kan Luttikhuis zich bij TLC Advocaten weer volledig concentreren op zijn specialisatie faillissementsrecht.

Drie gezichten in juridische wereld

In de Overijsselse juridische wereld zijn er drie belangrijke gezichten: de president van de rechtbank (Bart van Meegen), de hoofdofficier van justitie (Marthyne Kunst) en de deken van de Orde van Advocaten. Tot gisteravond bekleedde Carl Luttikhuis uit Enschede de laatstgenoemde plek.

Ervaren tuchtrechter

Nu is advocaat Gabriëlle Kerkhof dat derde gezicht. Donderdagavond werd zij tijdens de jaarvergadering van de Orde van Advocaten in Overijssel verkozen tot nieuwe deken. „Een bijzonder moment,” zegt Kerkhof „al was het maar omdat ik ook de eerste vrouwelijke deken in Overijssel ben.”

Als nieuwe deken prijst ze de korte lijnen die er zijn binnen Overijssel. „Door mijn ervaring ken ik de meeste kantoren en collega’s in Overijssel. De lijnen zijn kort en het contact is goed. Daarom is het goed dat je als deken in de eigen provincie toezicht houdt en aanspreekpunt bent.”

Kerkhof is een ervaren advocaat die binnen de tuchtrechtspraak van de advocatuur haar sporen heeft verdiend. Ze woont in Twente en werkte jarenlang als advocaat in Almelo en Enschede. De laatste drie jaar werkte ze bij Benthem Gratama Advocaten in Zwolle. Dat kantoor leverde in de persoon van Paul Manning ook al de voorganger van Luttikhuis.