Casper Staring verruilt FC Twente voor NAC Breda

Jeugd sleept 1116 kerstbomen naar inzamelpun­ten in Berkelland: ‘Gewoon doorgaan met traditie!’

NEEDE - Eerst niet, toen wel. De kerstbomeninzameling ging woensdagmiddag alsnog door in Berkelland. De jeugd sleepte in totaal 1.116 dennen naar de inzamelpunten. Dat is beduidend minder dan in 2019 toen 2510 bomen werden ingezameld.

7:00