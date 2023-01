CBR maant ex-rijschoolhouder te stoppen met het achtervolgen van examenauto’s in Enschede

Advocaat Jordi Bierens wil van Kamps uiterlijk vrijdag 16.00 uur een bevestiging dat hij met die acties stopt. Kamps lijkt daar geen gehoor aan te willen geven. Op zijn site zegt hij over de sommatie. „Ik verheug mij enorm op dat kort geding.”

Schokkend

Mensen die hun rijexamen doen in Enschede, lopen het risico om tijdens hun examen te worden achtervolgd. Dat jaagt de kandidaten angst aan. Het examen wordt bovendien dan afgebroken. Tegen De Twentsche Courant Tubantia verklaarde één van de gedupeerde dat ‘het ronduit schokkend’ was wat haar was overkomen. De auto wordt ook door Kamps gefilmd.

Alexander Pechtold, directeur van het CBR, gaf eerder aan dat de veiligheid in het geding is door het volgen van de lesauto’s. De advocaat schrijft Kamps dat ‘het CBR dit niet langer kan toestaan dat u de wettelijke taken van het CBR frustreert en examenkandidaten dupeert door het examen te verstoren.”

Twee andere spotters

Kamps bevestigde eerder tegen de krant dat hij één van degenen is, die examenauto’s in Enschede volgt. Volgens zijn daar ook nog twee andere spotters bij betrokken. Sinds hij in 2021 door het CBR werd uitgeschreven, voert de Needenaar een persoonlijke strijd tegen het bureau. Naar eigen zeggen zijn z’n beweegredenen ‘louter journalistiek’. Hij zou aan de kaak willen stellen dat ‘er geen controle is op het CBR en er steeds meer klachten zijn over de objectiviteit van een deel van de examinatoren’.

