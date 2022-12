CDA wil Enschedese ouderenbonden van ondergang redden: ‘Ouderen worden van hun sociaal leven beroofd’

met video Auto glijdt van de weg in Enschede, bestuur­ster naar ziekenhuis

ENSCHEDE - Een automobiliste is vrijdagmorgen met haar voertuig van de weg geraakt in Enschede. Dat gebeurde waarschijnlijk als gevolg van gladheid. Ter plekke was de weg spekglad door verse sneeuw. De auto belandde in een sloot.

16 december