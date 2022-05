Celstraf voor Enschedeër A. (23) na aanranden meisje in trein

MET VIDEO Enschedese klimaatre­bel­len in actie bij bedrijf in Schiedam

SCHIEDAM/ENSCHEDE - Enschedese leden van Extinction Rebellion stonden vrijdagmiddag bij SBM Offshore in Schiedam. Ze protesteerden tegen de bouw van nieuwe olie- en gasplatforms. Het is een vervolg op de demonstratie bij lasbedrijf Wilderink in Haaksbergen, afgelopen december.

20 mei