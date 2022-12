Chantal en Georgio uit Oldenzaal begonnen in oktober met Pokémonwinkel: ‘Als je dat goed doet, kan je flink geld verdienen’

Fung en Pan, allebei groot fan van Pokémon, merken dat de ‘community’ die naar hun winkeltje in het voormalige Kikado-pand aan de Korte Hengelosestraat komt steeds groter wordt. Dat was ook waar ze op hoopten, toen ze begonnen. „Op de dag van de opening stond de rij van ons winkeltje tot aan Van der Poel IJs, op de hoek bij de spoorwegovergang”, vertelt Fung over de dag van de opening. „Dat was voor ons een eerste teken dat we er goed aan hebben gedaan om in Enschede te beginnen.”