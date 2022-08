Chaos op weg dreigt als Twentekanaal dicht moet: ‘Er komt een megaprobleem op ons af’

Bij Van Merksteijn in Almelo, producent van bouwtaal en hekwerken, meren gemiddeld drie schepen per dag aan. „Die zijn beladen met 1250 ton staal. Als we dat over de weg moeten vervoeren, hebben we 140 vrachtwagens nodig”, zegt operationeel directeur Arno Westerhof van Van Merksteijn, dat in Almelo 900 werknemers telt.