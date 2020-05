Chef-kok Herman den Blijker verrast ziekenhuispersoneel MST met bord roti

Den Blijker kwam langs voor zijn televisieprogramma Herman helpt een handje . Hierin gaat Herman den Blijker naar de mensen toe om ze tijdens de coronacrisis, vanuit zijn foodtruck, te verrassen met een lekkere maaltijd. Hij serveerde donderdagmiddag zo'n tachtig maaltijden. De restauranteigenaar had onder meer een interview met de vertegenwoordigers van de drie genoemde afdelingen. Ook liep hij mee met een medewerker van de schoonmaak. Zo werd voor Den Blijker duidelijk hoe hard er wordt gewerkt om de afdelingen in het ziekenhuis schoon te houden.

Roti

In zijn foodtruck maakte Den Blijker tachtig borden met roti. Het personeel had de mogelijkheid om de maaltijden binnen op te eten of mee te nemen naar huis. Een verrassing was het donderdag niet meer, want door de vele voorbereidingen was het voor het personeel al snel duidelijk dat er iets stond te gebeuren. Het eten smaakte er desondanks niet minder om.