Code geel in het hele land, voor het eerst sinds jaren weer een witte Pasen

Column Het ontroerde me dat de bakker zo blij was mijn moeder na een jaar weer te zien

4 april ALMELO/ENSCHEDE - Relativeren is me altijd gemakkelijk afgegaan. Dat heeft me het afgelopen jaar door de coronacrisis gesleept. Want wie ben ik om te klagen over thuiswerken? Ik ben blij dat ik een gave baan heb, een mooi huis, overdag tijd met de kinderen kan doorbrengen en zo kan ik nog wel even doorgaan.