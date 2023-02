Coke en pistool aangetroffen, maar met sluiting pand ging burgemeester Schelberg van Hengelo volgens de rechter een stap te ver

Twentse gemeenten betalen mee: ijsbaan in Enschede lijkt voor zeker nog een jaar gered

ENSCHEDE - Op vier na zijn de Twentse gemeenten bereid 1 euro per inwoner bij te dragen, zodat de IJsbaan Twente in Enschede in elk geval komend seizoen open kan blijven. Dat de andere Twentse gemeenten bereid zouden zijn om mee te betalen, was voor Enschede voorwaarde zelf ook diep in de buidel te tasten.

9:54