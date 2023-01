Colo keert terug bij Set-Up’65, Booijink en Schoppmann verlengen

Het verblijf van Colo bij Dynamo Tubbergen blijft door de naderende overstap naar Set-Up’65 beperkt tot één seizoen. In Ootmarsum had hij in het verleden verschillende teams onder zijn hoede. Volgend seizoen traint Colo het eerste vrouwenteam. Hij neemt bij de topdivisionist na een seizoen het stokje over van Marcel Veneklaas . Dynamo Tubbergen, eveneens uitkomend in de topdivisie, gaat op zoek naar een opvolger voor Colo.

Johan Booijink blijft Timax/Devoko trouw. De oefenmeester bracht de Denekampse vrouwen van de tweede divisie naar de topdivisie, waar het team in het eerste jaar op een keurige zesde plek staat. Booijink begint aan zijn vijfde seizoen in sporthal Dorper Esch.

Tornado gaat langer door met Michel Schoppmann. De oefenmeester eindigde vorig seizoen met de Geesterense vrouwen op de eerste plaats in de tweede divisie. Een niveau hoger staat het team momenteel op een knappe vierde plek. Schoppmann is bezig aan zijn tweede periode in sporthal De Ransuil. In het verleden werkte hij vijf seizoenen bij Tornado, in zijn huidige periode gaat hij zijn derde jaar in.