Coming-out day in Enschede: stadhuis rolt de regenboogloper uit

COLUMN Mag het licht uit? Vraag is of duister Enschede boevenben­des dan vrij spel geeft

Zet Enschede tussen twee en vijf uur ’s nachts in het donker: is dat een zinvolle wijze om flink wat euro’s en energie te besparen? Of geven we ‘crimineel tuig’ vrij spel? Dus: mag het licht uit?

9 oktober