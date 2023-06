Commune 2.0. Nieuwe manier van wonen bij Performance Factory: ‘Veel samen, maar de was doen?’

Jarenlange celstraf dreigt voor Oldenzaler P. (37) na meerdere zedenzaken in Enschede

Een doodsbenauwde jonge Hengelose belt midden in de nacht van 6 september aan bij een boerderij aan de Pompstationweg in Enschede en roept dat ze verkracht is. Ze is slechts één van de jonge vrouwen die vorig jaar ten prooi vielen aan Oldenzaler Cristian P. (37). Als het aan officier van justitie Saskia Markink-Grolman ligt verdwijnt P. jaren achter tralies.