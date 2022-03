Cooll denkt met innovatieve warmteketel ‘belangrijke werkgever’ te worden in Twente

De ambitie bij het Enschedese bedrijf is groot. Directeur Stefan van Uffelen denkt dat Cooll over enkele jaren een belangrijke werkgever is in Twente. Er werken nu bij Cooll in Enschede 30 mensen aan de ontwikkeling van het nieuwe verwarmingsapparaat. Van Uffelen verwacht dat dit aantal zal groeien tot ‘een paar honderd.’ De productie verhuist binnenkort van de Kanaalstraat in Enschede naar het terrein van Thales in Hengelo, waar ruimte is gehuurd in de ‘radartoren’.