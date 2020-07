Corona vastgesteld bij zes studenten op campus Universiteit Twente

ENSCHEDE - Zes studenten van de Universiteit Twente zijn besmet met COVID-19. Het gaat om zes bewoners van het zogenoemde Hogekamp-gebouw (Campus053) op de campus. Ze zitten daar momenteel in isolatie. De aard van de klachten is nog onbekend.

De besmetting werd maandagavond bekend gemaakt door de Regio Twente. Waar de zes de besmetting hebben opgelopen, is nog onbekend. Ze hadden zichzelf gemeld voor een coronatest. Personen die in direct contact zijn geweest met de studenten zijn door de GGD Twente op de hoogte gebracht en in quarantaine geplaatst.

Uitbraak hoort erbij

De studenten hebben allemaal een studio in het Hogekamp-gebouw, dat tegenwoordig Campus053 heet. Volgens woordvoerder Astrid Boudrie is er geen reden voor paniek. „Dit zat er een keer aan te komen. Het virus is nog onder ons. Een dergelijke uitbraak hoort er bij."

Hou afstand

Dat is ook de reden waarom de GGD zich nu focust op het uitvoeren van zoveel mogelijk testen en bron- en contactonderzoek. „Het is nu zaak om besmettingen zo snel mogelijk op te sporen", zegt Boudrie. Ze benadrukt hoe belangrijk het is dat iedereen zich houdt aan de anderhalve meter afstand en de hygiënemaatregelen en bij klachten via het landelijke nummer 0800-1202 een test aan te vragen.