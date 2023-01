Corona was geen ramp voor het Twentse bedrijfsleven

De laatsten der Mohikanen doen na ruim 100 jaar het licht uit bij kleindie­ren­ver­e­ni­ging Nut en Sport in Oldenzaal

OLDENZAAL - Het einde van de kleindierenvereniging Nut en Sport is heel zuur, doet pijn, maar was ook onvermijdelijk. Want als er vrijwel geen leden meer zijn die thuis nog konijnen, kippen of duiven hebben, weet je als bestuur hoe laat het is. „We hebben de tand des tijds niet doorstaan.”

