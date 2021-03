Coronadip? Niets ervan: huizenprijzen blijven stijgen in deze regio: ‘Lastig voor starters om ertussen te komen’

All You Need is Love vanavond in Glanerbrug, bewoners Ariënshuis verrassen zorgmede­wer­kers

18 maart GLANERBRUG - Meneer Tenbergen, mevrouw Klappe, mevrouw Beernink en mevrouw Eldik strooien vanavond met complimenten in de uitzending van All You Need is Love. En dat allemaal voor de zorgmedewerkers van het Ariënshuis in Glanerbrug. Activiteitenbegeleider Marco Poos regelde alles. „Spannend hè!”