Curator heeft goede hoop op doorstart failliete modezaak van Enschedeër in Winterswijk

Winterswijk is echter erg afhankelijk van Duitse klanten. En die kwamen niet meteen massaal terug en bleven tijdens de tweede lockdown helemaal weg. Dat dwong de directie van Moon Retail in Enschede om het faillissement aan te vragen. Er is tot op heden door verschillende schuldeisers voor circa 50.000 euro aan vorderingen bij de curator ingediend.

Al biedingen binnen

Dezelfde eigenaar heeft ook in Enschede nog een winkel die niet failliet is. Voorheen was damesmodezaak Didi in het pand in Winterwijk gevestigd, maar die redde het evenmin. Curator Shenouda wil interieur en collectie graag in één klap verkopen. De nieuwe eigenaar moet moet dan wel eens zijn over een huurcontract met de eigenaar van het pand. „Ik heb al enkele biedingen binnen. Op niet al te lange termijn hoop ik de knoop door te hakken”, aldus Shenouda.