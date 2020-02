Curator pakt failliete Twentse kozijnenhandelaren aan

Satudarah hielp politie bij opdoeken drugsbende in Enschede

13:43 ENSCHEDE - De verboden motorclub Satudarah heeft de politie in 2018 geholpen bij het opdoeken van een Enschedese, rivaliserende bende. Januari dat jaar leverde de club iemand uit dat kamp af bij de politie en dwong hem uit de school te klappen. Later dat jaar gebeurde het opnieuw met een handlanger. „Het was een een-tweetje tussen Satudarah en de politie”, zegt een advocaat.