D66 zet Enschede ’s nachts in het donker: ‘Wie is er nou tussen twee en vijf uur op straat’

ENSCHEDE - Zet alle straatverlichting ’s nachts uit. Dat bepleit D66 in de Enschedese gemeenteraad. Want niet alleen inwoners gaan fors meer betalen voor energie, ook de gemeente.

Door de straatlantaarns tussen twee uur en vijf uur ’s nachts uit te zetten bespaart Enschede misschien wel tonnen. „Wie is er op dat tijdstip nou op straat?”, aldus D66-fractievoorzitter Gertjan Tillema.

Dat Enschede er goed aan doet zoveel mogelijk te besparen laat de elektriciteitsrekening zien. Dit jaar is de gemeente 610.000 euro kwijt aan stroom en onderhoud aan de straatverlichting. Volgend jaar is dat 844.000 euro. Die stijging van 234.000 euro wordt vooral veroorzaakt door de prijs van stroom. Een straatlantaarn brandt gemiddeld elf uur per dag. Drie uur minder is dus een fikse besparing, aldus Tillema.

Donkere busbaan en industrieterrein

Tillema vindt dat de lampen in de hele stad uit kunnen zonder dat de veiligheid in het geding komt. Met een voorbehoud voor de binnenstad waar 24 uur per dagen mensen zijn, en onveilige plekken. Enschede kan beginnen met de busbanen waar na middernacht niks meer rijdt en met industrieterreinen. Maar ook woonwijken kunnen ’s nachts best zonder. In delen van het buitengebied staan al geen straatlantaarns meer. „En niemand die dat merkte.”

Op sommige busbanen is het ’s nachts al donker, met uitzondering van kruisingen of overgangen. Wethouder Marc Teutelink zei te onderzoeken of dat niet op alle busbanen kan. Hij is het eens met Tillema dat de straatlantaarns op industrieterreinen best ’s nachts uit kunnen, als de veiligheid dat toelaat. Teutelink gaat om tafel met verenigingen op industrieterreinen.

Veiligheid in wijken

Vooral de idee van donkere woonwijken zet de overige politieke partijen in beweging. Gert Kel van Burger Belangen Enschede vindt dat Enschede zijn bewoners in het besluit moet meenemen. „Zij weten waar ’s nachts het licht moet blijven branden.” De PvdA adviseert wethouder Teutelink om ook te denken aan de veiligheid voor meisjes en vrouwen. Het CDA wil weten wat voorgaat: besparing of veiligheid. Toch wel veiligheid, meent de wethouder en zal zijn oor te luisteren leggen bij bewoners.

Ledverlichting

Aan of uit, er is een middenweg. Sommige straten zijn ’s nachts al donkerder dan andere. Het gaat dan om straten met ledverlichting die je kunt dimmen. Maar nog lang niet alle straatverlichting is vervangen. „Daar loopt Enschede zeker niet mee voorop”, aldus Tillema. Pas over een kleine twintig jaar zijn alle lampen vervangen door led.

Het uitzetten van de straatverlichting is sneller en effectiever. Wethouder Teutelink zegde toe de gemeenteraad snel te laten weten waar in de stad het licht uit kan. Daar kon Tillema wel op wachten.