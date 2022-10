Daan Bonenkamp (38) nieuwe hoofdredacteur van De Twentsche Courant Tubantia

ENSCHEDE - Daan Bonenkamp (38) wordt de nieuwe hoofdredacteur van De Twentsche Courant Tubantia. Hij is nu hoofd communicatie bij de Tweede Kamerfractie van D66. Bonenkamp is per 1 januari 2023 de opvolger van Martha Riemsma.

Een vierkoppige commissie van redactie en directie koos na een uitgebreide selectieprocedure unaniem voor Bonenkamp. „Wij zijn ervan overtuigd dat Daan met zijn energie en sterke digitale oriëntatie Tubantia een nieuwe impuls kan geven,” zegt directeur/uitgever Erik van Gruijthuijsen.

„Tubantia heeft in de regio traditioneel een ijzersterke positie. Het vak van krant maken beheersen we ook als de beste. Nu moeten we onze lezers ervan overtuigen dat er naast de krant online nog heel veel meer te beleven valt. We willen dat Twente net zoveel van de site en app gaat houden als van de krant.”

Daan Bonenkamp: „Ik ben een kind van de streek en heb altijd een sterke band gehouden met Twente. Deze stap voelt daarom ook als thuiskomen. Thuis bij mijn ouders viel De Twentsche Courant Tubantia iedere dag op de mat. Mijn opa was tientallen jaren columnist. De krant was mijn eerste aanraking met de journalistiek.”

Digitale toekomst, krant koesteren

Dat hij nu leiding mag geven aan Tubantia ziet hij als een unieke kans. „De redactie van Tubantia laat iedere dag zien dat er kracht en toekomst zit in regionale journalistiek. Die toekomst zal in toenemende mate digitaal zijn, daar liggen nog veel kansen voor Tubantia. Tegelijkertijd koester ik de krant, die voor heel veel mensen in Twente en de Achterhoek iedere dag weer een vat vol goede verhalen uit de regio is.”

Bonenkamp, geboren en getogen in Hengelo, behaalde zijn bachelor Geschiedenis en zijn master Journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte kort bij De Telegraaf, maar werd al snel aangetrokken door de politiek. Hij was woordvoerder voor de landelijke D66-fractie, stapte in mei 2017 over naar het lokaal bestuur als woordvoerder van burgemeester Pauline Krikke (VVD) van Den Haag, waarna hij in de zomer van 2019 terugkeerde naar D66 in zijn huidige rol. Daar geeft hij leiding aan woordvoerders en online-medewerkers, een team van twaalf mensen dat Kamerleden en bewindspersonen adviseert.

Volledig scherm Daan Bonenkamp hoofdredacteur De Twentsche Courant Tubantia. © Carlo ter Ellen DPG Media