Dag 4 van de ov-stakingen: geen treinen, weinig bussen en overleg over hoe het verder moet

Het is dag 4 van de grote stakingen in het openbaar vervoer. Opnieuw rijden er in Twente geen Blauwnet treinen en rijdt slechts een kwart van de bussen, ook in de Achterhoek. Vakbond FNV vergadert over hoe het verder gaat met de stakingen, nu de onderhandelingen in een impasse zitten.

Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer zijn nog lang niet van plan het werk weer op te pakken. Maandag is hun staking begonnen en sindsdien is er nog niet onderhandeld over de betere cao die de werknemers eisen.

Waarom geen Blauwnet maar wel NS?

Voor reizigers betekent het dat ze voor de vierde dag op rij niet met de trein kunnen reizen tussen Enschede en Zwolle en tussen Oldenzaal, Hengelo en Zutphen. De NS treinen rijden wel, de machinisten en conducteurs van de Nederlandse Spoorwegen hebben een andere cao dan de mensen die werken bij Keolis (Twente) of Arriva (Achterhoek).

De internationale trein tussen Hengelo en Bielefeld rijdt wel, maar slechts de helft van de tijd. Namelijk elk even uur. Op de oneven uren rijdt er een bus van Hengelo, via Oldenzaal, naar Rheine. De treinen en bussen stoppen niet op station Hengelo Oost.

Welke bussen rijden?

Streekbussen rijden amper. De stakingsbereidheid in de regio is groot, ongeveer 75 procent van de buschauffeurs heeft het werk neergelegd. Ongeveer een kwart van de bussen rijdt wel, met chauffeurs die ervoor kiezen het werk niet neer te leggen. Pas in de ochtend is bekend wie die dag meedoet met de staking en welke diensten er dus uitvallen. Voor reizigers is het onduidelijk welke bussen wel rijden, dat wordt in de reisplanner van Keolis en Arriva bijgehouden. Buurtbussen rijden wel.

Hoe nu verder?

Vakbond FNV is donderdagochtend in overleg met als belangrijkste vraag op tafel: hoe moet het verder? Ze hebben een vijfdaagse landelijke staking afgekondigd, waarvan vrijdag de laatste dag is. Maar een akkoord is nog ver weg. De werkgevers hebben namelijk aangegeven niet te willen onderhandelen zolang er gestaakt wordt. En werknemers en de bonden willen het werk pas hervatten als hun eisen zijn ingewilligd.

Wat zijn de scenario's?

De FNV laat weten binnen nu en een paar dagen met een verklaring te komen hoe het verder gaat. Daarbij is verlenging van de staking een serieuze optie. In dat geval zitten reizigers langere tijd in de problemen bij het vinden van vervoer.

Een andere mogelijkheid is dat de chauffeurs en machinisten weer aan het werk gaan en de bonden terugkeren aan de onderhandelingstafel met de werkgevers. Met als risico dat ze opnieuw gaan staken als ze er dan niet uitkomen.