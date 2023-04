Dagen dat Twente weer eens centraal ligt

Gerechts­hof wil meer onderzoek naar halfdood slaan dakloze man door drugscrimi­neel Johan H. uit Enschede

Drugscrimineel Johan H. uit Enschede moet nog even geduld hebben voordat hij de uitspraak in hoger beroep hoort. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat er meer onderzoek moet komen naar de poging doodslag op een dakloze man in Enschede. De rechtbank veroordeelde H. in 2021 tot een celstraf van 8 jaar voor de gewelddadige mishandeling en een grote drugsvoorraad.