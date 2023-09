Dankzij Fatima (32) komt Twentse hulp voor Marokko op gang: ‘Niemand deed iets’

Lezerspanel Ouderen­zorg prioriteit op politieke agenda? ‘Het moet normaler worden om ouderen in huis te nemen’

Kaalslag dreigt in de ouderenzorg, maar van het demissionaire kabinet valt geen hulp te verwachten. Dat wil juist bezuinigen op het landelijke budget voor de ouderenzorg. Stelling van deze week luidt: belangrijkste thema voor een nieuw kabinet is niet klimaat, stikstof, armoede of migratie maar een fatsoenlijke ouderenzorg.