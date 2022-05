Dat wordt omrijden: kruispunt Molenstraat-Oldenzaalsestraat in Enschede ligt er vanaf 9 mei ruim een maand uit

Koningsdag als vanouds in Enschede: muziek, kleedjes­markt, mooi weer en vooral feest!

ENSCHEDE - Koningsdag is uitbundig gevierd in Enschede. Of het nou op het Van Heekplein was, de Oude Markt, het Stationsplein, Wilminkplein of in de Walstraat: het was druk, druk, druk. En heel vaak vielen de woorden: ‘We mogen weer’.

27 april