De accu van zijn auto opladen met zonnepanelen? Dat mag Ingo niet van de gemeente Hengelo

Gelijk hebben we allemaal graag, daarin is ieder mens gelijk. Wel is de een daar wat meer aan gelegen dan een ander. Die ander zwijgt eerder, denkt bij een gesprek, discussie of debat al snel dat er geen gelijk te halen valt en ziet af van het laatste woord.