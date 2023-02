De afwashulp van toen is nu chef-kok van restaurant Joann in Enschede

Hengelose stadsfil­mer Frans Rientjes stopt met filmen na ‘teleur­stel­lend’ besluit gemeente­raad

Stadsfilmer Frans Rientjes, die bij elke stadsactiviteit aanwezig is, stopt met filmen in Hengelo. Dat zei hij woensdagavond direct na afloop van een voor hem teleurstellend verlopen debat in de gemeenteraad. „De carnavalsoptochten doe ik nog, dat is allemaal al geregeld. Daarna is mijn budget op. Ik heb geen algemene reserve.”