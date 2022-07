De bh ‘opnieuw uitgevonden’: de 3D gebreide beugelloze bh voor grote maten maakt Enschedese Kim dolgelukkig

Fietsen langs de grenzen van de vijf oude marken in Enschede: ‘Van de boerderij­en is eigenlijk niks terug te vinden’

ENSCHEDE - Een eindje fietsen en onderweg wat kennis opdoen over de lokale geschiedenis, dat is altijd een mooie combinatie. Bijvoorbeeld langs de oude markestenen. Op 9 juli onthult de historische sociëteit een informatiepaneel over de oude marken.

3 juli