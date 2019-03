De Broodbode groeit uit de voegen: wat is het geheim?

In zijn eigen lunchroom kijkt Broodbode-oprichter Bob van der Velde (48) goedkeurend om zich heen. Achterin de zaak zit deze vrijdagmiddag een groepje politieagenten te lunchen. Een tafel verderop zetten moeder en dochter hun tanden in een speltbroodje, net als twee zakenmannen om de hoek. De lunchroom zit propvol.

Ik schaam me er niet voor te zeggen dat Broodbode fastfood is

Van der Velde schudt zijn hoofd. „Ik vind het soms best moeilijk om ons succes te bevatten, onder elke laag van de bevolking hè? Maar ik zeg wel eens: wij hebben geen klanten, maar fans. Dat zijn een soort ambassadeurs. Zodra we iets nieuws doen, taggen ze elkaar helemaal suf op Facebook. Daar kijk ik wel eens met verwondering naar. Ik geloof niet dat een gemiddelde meubelzaak of verzekeringskantoor dat ook heeft.”

25.000 broodjes per week

Begin deze maand opende De Broodbode in Zutphen haar zevende vestiging. Nummertje acht wordt snel verwacht, in Haaksbergen. Het bedrijf is oer-Twents, van oprichter tot broodbakker. Alleen al in Twente vliegen er elke week 25.000 vers belegde desembroodjes de deur uit. Die worden allemaal gemaakt in de eigen bakkerij achterin de winkel aan de Brinkstraat in Enschede.