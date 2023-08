De gekste doktersbezoekjes: dit maakten Twentse ouders met hun jonge kinderen mee

Komt er een ‘Wonder van Enschede’? FC Twente hoopt op het onmogelij­ke: ‘Willen met elf man Fenerbahçe aanpakken’

FC Twente is na de deceptie bij Fenerbahçe op zoek naar aanknopingspunten. Maar in het duister is weinig zichtbaar. Wie gelooft na de afstraffing in Istanboel nog in het mirakel van Enschede? „We moeten aan iedereen laten zien dat we mee kunnen op dit niveau.”