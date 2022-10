De hobbelige weg naar succes van kunstenaar Peter Riezebos: ‘Ik at voor 50 cent per dag’

Peter vertelt dat hij zich in zijn schooltijd ‘een buitenbeentje’ voelde en uiteindelijk in een depressie raakte. “Ik ging gelijk naar mijn slaapkamer boven. Dacht: ik ben niks en ik kan niks. Die overtuiging zat diep genesteld in mij.” Het leidde in zijn middelbare schooltijd tot een crisisopname, die uiteindelijk een jaar duurde.

Via een intensieve studieperiode (‘ongeveer duizend studiepunten’) en een aantal jaar in China te hebben gewoond, leidde zijn passie voor tekenen tot een leven als gerenommeerd kunstenaar wiens werk over heel de wereld te zien is. Kunst waarin zijn eigen levenswandel als inspiratie dient, onder meer via videogames. “Ik denk dat er ruimte is voor een nieuwe Nederlandse kunstenaar na Karel Appel”, zegt hij onbevreesd.