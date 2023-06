De jeugd van Johnny de G. (39) uit Enschede was inktzwart, maar zijn pistool zilverkleurig

Eens een Tukker... Van Twente naar Turijn: ‘Ik was vastbeslo­ten om het allemaal in mijn eentje te doen’

Een auto-immuunziekte weerhield Marieke Luchtmeijer (55) uit Enschede niet van het zoeken én vinden van een toekomst in Italië. Op 20-jarige leeftijd besloot ze haar spullen te pakken voor een nieuw avontuur in Turijn. Ondanks haar leven in Italië, blijft ze zich een Twentenaar voelen.