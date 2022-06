De kick van plaatjes ruilen: ‘Mijn hele leven staat in dit Enschede-album’

De Padangstraat in 1940, een jaar of drie voor haar geboorte. Dat plaatje alleen al wekte de warme belangstelling van Annemiek Greve (79) voor het album Enschede mijn stad, dat tien weken lang bij elkaar kon worden gespaard bij de dagelijkse boodschappen. „Dit is waar ik vandaan kom, het is prachtig dat er een oude foto van de straat van mijn jeugd in dit boek staat.”