De leden mopperen altijd, maar nergens is de saamhorigheid zo groot als bij 55 jaar oude carnavalsclub De Spanvöggel in Berghuizen

Nederland­se partijen kopen strate­gisch belangrij­ke Twentse chipmaker deels terug

ENSCHEDE - Vijf investeerders, waarvan vier aan de Nederlandse overheid gelieerd, hebben samen een kwart van de aandelen verworven in chipmaker LioniX in Enschede. Het Zuid-Koreaanse moederbedrijf Magic Micro houdt 75 procent van de aandelen. LioniX produceert supersnelle fotonische chips en is in deze sector wereldwijd een voorhoedespeler.

9 januari