De maat is vol: ook Sanderinks nieuwe advocaten gooien het bijltje erbij neer

Bestuurder scootmo­biel gewond door aanrijding in Enschede

7 december ENSCHEDE - Op de Zweringweg in Enschede heeft maandagochtend een aanrijding tussen een auto en een scootmobiel plaatsgevonden. De bestuurder van de scootmobiel is hierbij gewond geraakt. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.