De maat is vol: Sanderinks commissarissen kondigen maatregelen aan

taakstraf Politieman Anthonie (47) uit Enschede stalkt ex en snuffelt stiekem in politiesys­te­men

13:02 HENGELO/ENSCHEDE - Oud-politieman Anthonie B. (47) uit Enschede is veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur omdat hij zijn ex stalkte en computervredebreuk pleegde. Daarnaast zocht B. regelmatig informatie op in de computersystemen van de politie over zijn ex maar ook over anderen. In totaal zo’n 1.000 keer.