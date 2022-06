De Molenstraat gaat vrijdag weer open: vijf vragen over het hoe en waarom van dit nieuwe kruispunt

1. Wat is er op deze plek veranderd?

Het kruispunt is aangepast zodat auto’s moeilijker de Molenstraat in kunnen. De verkeerslichten zijn weg en er is een middeneiland gemaakt zodat fietsers veilig kunnen oversteken. Autoverkeer op de Oldenzaalsestraat moet zonder stoplichten ook beter kunnen doorrijden.

2. Waarom mogen we de Molenstraat niet meer in?

Er worden in die straat appartementen gebouwd. Het moet een prettige woonomgeving worden en daar hoort geen drukke straat bij. Bovendien is de Molenstraat onderdeel van fietssnelweg F35, die rechtdoor de Oosterstraat in rijdt. Fietsers hebben nu nog last van al het autoverkeer op die weg. De gemeente heeft uitgerekend dat er dankzij het nieuwe kruispunt straks 60 procent minder verkeer rijdt.

3. Maar hoe komen we dan bij het station en het gemeentekantoor?

Dat kan nog steeds, alleen is het minder eenvoudig. De afslag is wat lastiger geworden. Ter hoogte van de Raiffeisenstraat is de Molenstraat bovendien voor auto’s helemaal dicht. Het ‘rondje station’ gaat ook verdwijnen. De bedoeling is dat de Molenstraat helemaal niet meer gebruikt wordt door doorgaand verkeer, alleen nog door mensen die er echt moeten zijn.

4. Zijn Enschedeërs hier blij mee?

Enschedeërs die in de Molenstraat gaan wonen waarschijnlijk wel. Maar als er te veel auto’s vanuit de richting van het spoor toch proberen de Molenstraat in te rijden om naar de Deurningerstraat te gaan, ontstaan er misschien files op het nieuwe kruispunt. Dat gaan we vanaf vrijdag zien.

5. Is het nu klaar dan?

Dat is even afwachten. Het autoverkeer wordt steeds meer gedwongen om over de singels te rijden in plaats van door het centrum. Omdat de singels nogal druk zijn, kiezen veel automobilisten toch voor sluipwegen. Bijvoorbeeld via de Deurningerstraat over de ovonde, illegaal keren en de Raiffeisenstraat in. Het nieuwe college straalt in elk geval niet veel vertrouwen uit in de hele situatie: de werking van de ovonde wordt onderzocht, want die ‘brengt nog niet wat we ervan verwachten’, aldus het coalitieakkoord. En daarna wil het college ‘eventuele aanpassingen doen’ aan de afsluiting van de Molenstraat. Dus wordt vervolgd.

Vanaf het spoor gezien: het rechtdoor rijden wordt makkelijker.

Fietsers kunnen nog steeds de Molenstraat in en uit, voor auto's wordt het lastiger.