De Nacht van Hengelo werd niet de Nacht van Daantje

Computer­nerd Nick uit Enter begon op jonge leeftijd eigen bedrijf en werd miljonair: ‘Ik maak me geen zorgen meer om geld’

Hij is verzot op de onlinewereld, nieuwsgierig en doet wat hij leuk vindt. En dat heeft Nick Velten (33) uit Enter geen windeieren gelegd. Met bedrijven als Stimmt en Fangage gooit hij hoge ogen in binnen- en buitenland en dat heeft ervoor gezorgd dat hij een van de jongste selfmade miljonairs van Nederland is geworden. Bijzonder vindt hij dat niet. „Ik ben gewoon Nick uit Enter.”