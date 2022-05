De natuur in Twente en de Achterhoek zet de turbo erop

Twentse bureaus scoren in digitale marketing top 100 van Emerce: drie regionale winnaars

ENSCHEDE/HENGELO - Negen Twentse digitale marketingbureaus, bouwers van webshops en internetplatforms staan dit jaar in de prestigieuze top 100 van Emerce. Webton uit Hengelo staat zelfs bovenaan bij de middelgrote fullservicebureaus, Inventus Online in Hengelo bij de bouwers van webshops en Little Rocket uit Enschede bij de (data)analytics bureaus.

28 april