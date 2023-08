De nieuwe N18 is vijf jaar oud: is dit ’m nu of gaat de schop weer de grond in?

Met videoJe rijdt vlot met je auto vanuit Enschede richting de Achterhoek over de nieuwe vierbaansweg N18. Maar bij Haaksbergen kom je in een fuik terecht. Zo voelt dat tenminste, want vanaf Haaksbergen ga je over één rijbaan verder. Je mag er 100. Als je dat redt tenminste, want vaak sukkel je in een treintje achter een vrachtwagen die amper 80 haalt. Is dit het nu?