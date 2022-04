De Tukker en 't Tukkertje in Enschede: draaiorgelmuziek om dóór te geven

‘Stoer cowboylied’ wint Willem Wilmink­prijs voor het Beste Kinderlied 2022

ENSCHEDE - De Willem Wilminkprijs voor het Beste Kinderlied 2022 ging zondagavond naar Give me some skin van Jurrian van Dongen (tekst) en Jan en Keez Groenteman (compositie). De prijs werd uitgereikt in De Grote Kerk van Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede.

